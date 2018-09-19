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Защитник СЮ Григорий Панин приступил к тренировкам

11:33, 19.09.2018

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин приступил к тренировкам на льду после травмы, полученной в матче с «Локомотивом» 6 сентября. Фото перед выходом на лед сделал сам хоккеист и выложил в «сториз» в своем Instagram. Ранее сообщалось, что игрок пропустит три недели.

Григорий Панин в трёх матчах нынешнего сезона отметился двумя голевыми передачами, а также провёл три силовых приёма и заблокировал один бросок.

Уфимский «Салават Юлаев» с 11 очками идет на четвертом месте Восточной конференции. В последнем матче КХЛ уфимцы обыграли «Сибирь» со счетом 3:1 у себя дома.



СпортХоккей Башкортостан
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