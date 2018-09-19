В Приморье прибыла комиссия ЦИК

Комиссия Центризбиркома РФ сегодня утром прибыла во Владивосток. Ей предстоит встретиться с членами региональной комиссии и, возможно, с кандидатами.

Четыре члена комиссии проверят обоснованность жалоб на нарушения на выборах губернатора Приморья, которых получено около 60.

«Два представителя работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам», — цитирует представителя краевого избиркома Наталью Камаеву «РИА Новости».

Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморского края победил врио главы региона Андрей Тарасенко, выдвинутый от «Единой России». После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%. Его соперник Андрей Ищенко (КПРФ) получил 48,06% голосов.

При этомв регионе позавчера разгорелся скандал: Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала иски о возможных нарушениях. Уже к вечеру, правда, Ищенко объявил о прекращении голодовки.