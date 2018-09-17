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Кандидат в губернаторы Приморья прекратил голодовку

21:55, 17.09.2018
Кандидат в губернаторы Приморья прекратил голодовку
Фото: ru.wikipedia.org / AdmiralHood

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку.

«По решению Андрея Ищенко голодовка снята. Кремль услышал жалобы. ЦИК, СК, прокуратура начали проверку», — написал соратник Ищенко Максим Чихунов в Facebook.

Сегодня в Приморье разгорелся скандал на выборах губернатора. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке сегодня люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала первые иски о возможных нарушениях.

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