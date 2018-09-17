Кандидат в губернаторы Приморья прекратил голодовку

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку.

«По решению Андрея Ищенко голодовка снята. Кремль услышал жалобы. ЦИК, СК, прокуратура начали проверку», — написал соратник Ищенко Максим Чихунов в Facebook.

Сегодня в Приморье разгорелся скандал на выборах губернатора. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке сегодня люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала первые иски о возможных нарушениях.