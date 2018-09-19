Эксперты озвучили три основных симптома депрессии

Эксперты назвали основные признаки депрессии. Первым симптомом являются вегетативные расстройства.

«Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак [депрессии]», — сказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович.

Кроме того, признаками депрессии являются ритмичность перепадов настроения, а также снижение или утрата способности испытывать удовольствие, наряду с потерей стремления к его достижению, пишут «Известия».

Ранее ученые разработали искусственный интеллект, который может в ходе разговора с человеком или по написанному им тексту выявить депрессию.