Искусственный интеллект научился определять депрессию по разговору

Ученые разработали искусственный интеллект, который может в ходе разговора с человеком или по написанному им тексту выявить депрессию.

Отмечается, что он определяет состояние пациента по изменениям, которые происходят с речью. Они происходят в скорости говорения, тембре и других аспектах. Благодаря этому врачи могут определить состояние человека, не задавая вопросы о его здоровье. Подобный метод ученые прозвали «без контекста", передает Planet today.

Ранее запустили новый сервис «Яндекс. Диалоги». Он может с помощью голосовых команд заказать пиццу, учить иностранные языки, вызвать такси и другое.