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Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20 в Сирии

22:20, 18.09.2018
СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20 в Сирии
Фото: mil.ru

Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем.

«На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО накануне вечером. В Минобороны России сегодня заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.

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