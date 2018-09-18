СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20 в Сирии

Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем.

«На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО накануне вечером. В Минобороны России сегодня заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.