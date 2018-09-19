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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +14

04:30, 19.09.2018
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +14
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 19 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь

Ветер северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +9 до +14 градусов

В Казани днем ожидается от +10°С до +13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +13°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 19 сентября.

Общество Татарстан
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