МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 19 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 6 до 20 часов 19 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», утром и днем на территории Республики Татарстан местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами 15—18 м/с (в Казани — до 16 м/с), сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Максимальные температуры воздуха днем составят от +14 до +19 градусов, в восточных районах до +23 градусов.