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Греф допустил снижение ставок по ипотеке до 7% в течение двух-трех лет

18:32, 18.09.2018
Греф допустил снижение ставок по ипотеке до 7% в течение двух-трех лет
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ставки по ипотечным кредитам в России в ближайшие два-три могут опуститься до 7%.

«Если имеется в виду два-три года, то я допускаю, что ставки опустятся до 7%», — ответил глава Сбербанка на вопрос о возможном снижении ставок.

При этом он добавил, что тренд на повышение ставок имеет временный, а не долгосрочный характер, передает «РИА Новости».

Напомним, что 14 сентября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%. Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что ставка по ипотеке может вырасти из-за повышения ключевой ставки.

Недвижимость
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