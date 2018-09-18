Греф допустил снижение ставок по ипотеке до 7% в течение двух-трех лет

Ставки по ипотечным кредитам в России в ближайшие два-три могут опуститься до 7%.



«Если имеется в виду два-три года, то я допускаю, что ставки опустятся до 7%», — ответил глава Сбербанка на вопрос о возможном снижении ставок.



При этом он добавил, что тренд на повышение ставок имеет временный, а не долгосрочный характер, передает «РИА Новости».

Напомним, что 14 сентября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%. Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что ставка по ипотеке может вырасти из-за повышения ключевой ставки.