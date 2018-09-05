Новости экономики

14:38 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Ставка по ипотеке может вырасти из-за повышения ключевой ставки — Минстрой

14:17, 05.09.2018
Ставка по ипотеке может вырасти из-за повышения ключевой ставки — Минстрой
Фото: pixabay.com

Ставки по ипотечным кредитам могут возобновить рост при ухудшении в макроэкономической сфере. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«Сегодня на фоне выросшей макроэкономической неопределенности может случиться так, что [ипотечная] ставка в случае изменения ключевой ставки пойдет вверх, и банки некоторые уже на это отреагировали», — цитирует ТАСС замминистра.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о появлении «некоторых факторов» для возможного повышения ключевой ставки. Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев анонсировал снижение ставок по ипотечным жилищным кредитам к концу года до 9,1%

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок