Ставка по ипотеке может вырасти из-за повышения ключевой ставки — Минстрой

Ставки по ипотечным кредитам могут возобновить рост при ухудшении в макроэкономической сфере. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.



«Сегодня на фоне выросшей макроэкономической неопределенности может случиться так, что [ипотечная] ставка в случае изменения ключевой ставки пойдет вверх, и банки некоторые уже на это отреагировали», — цитирует ТАСС замминистра.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о появлении «некоторых факторов» для возможного повышения ключевой ставки. Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев анонсировал снижение ставок по ипотечным жилищным кредитам к концу года до 9,1%