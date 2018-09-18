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Происшествия

В Абакане нашли мертвой чемпионку Европы по кикбоксингу Диану Каратееву

14:14, 18.09.2018

Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева обнаружена мертвой в своем доме в столице Хакасии Абакане.

Уточняется, что 16 сентября ее обнаружили друзья, которые вызвали скорую помощь.

«По предварительной версии, причиной гибели 23-летней жительницы столицы Хакасии стал угарный газ» — сообщили в пресс-службе министерства спорта Хакасии.

Диана Каратеева — победитель и призер всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом член сборной России.

Ранее в возрасте 49 лет умерла абсолютная чемпионка Олимпийских игр — 1988 по спортивной гимнастике Елена Шушунова. Причиной смерти спортсменки могли стать осложнения после пневмонии.

Происшествия
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