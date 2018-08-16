Умерла абсолютная чемпионка Олимпийских игр Елена Шушунова

Абсолютная чемпионка Олимпийских игр — 1988 по спортивной гимнастике Елена Шушунова скончалась в возрасте 49 лет. Причиной смерти спортсменки могли стать осложнения после пневмонии.

«Вчера сестра отвезла ее в больницу, где ночью Шушунова скончалась. Результатов вскрытия пока нет. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии», — передает Газета.ру.

Шушунова выиграла две золотые медали на Олимпийских играх — 1988 в Сеуле. На ее счету победы в командном первенстве и личном многоборье. Наличие этих двух наград позволяет считать атлета абсолютным чемпионом соревнований. Также на счету гимнастки серебро в упражнениях на бревне и бронза — на брусьях.