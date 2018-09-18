Замглавы УФССП по РТ Сергея Плющего отпустили на свободу

Советский районный суд отказал в продлении домашнего ареста в отношении заместителя руководителя управления ФССП по РТ Сергея Плющего. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Следственный комитет просил суд продлить домашний арест Плющего до 20 ноября, однако в ходатайстве было отказано.



Напомним, 40-летний заместитель главного судебного пристава РТ Сергей Плющий был задержан в июле 2017-го года. Тогда в суде представители Следкома ходатайствовали о его аресте в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий с целью незаконного закрытия минимум 60 исполнительных производств. Плющий заявлял о своей невиновности.



В декабре прошлого года он вышел из-под домашнего ареста. Однако в марте этого года Плющего снова задержали. Ему предъявили другой эпизод превышения должностных полномочий.