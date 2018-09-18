Акции принадлежащей «Ривьере» корпорации «Лидер» оценили в 78,5 миллиона рублей

Имущество АО «Земельная корпорация «Лидер» оценили в 78,5 млн рублей. Корпорация принадлежит банкротящемуся ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера».



Стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции «Лидера», согласно отчету оценщика ООО «ИнвестКонсалт», составляет 7,64 рубля. Таким образом рыночная стоимость 1 млн акций, составляющих 3,85% уставного капитала «Лидера», составляет 78,5 млн рублей, следует из сообщения конкурсного управляющего «Ривьеры» в едином реестре сведений о банкротствах.

Отмечается, что оценка проведена по состоянию на 3 сентября, при этом отчет составлен сегодня, 18 сентября.

Напомним, имущество «Ривьеры» оценили почти в 0,9 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ПАО «Тимер Банк» предъявил требования к АО «Земельная корпорация» на 1,49 млрд рублей.