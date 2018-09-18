«Тимер Банк» предъявил требования к земельной корпорации «Лидер» почти на 1,5 миллиарда рублей

ПАО «Тимер Банк» предъявил требования к АО «Земельная корпорация » на 1,49 млрд рублей.

Основанием для этого является договор цессии от 25.11.2016 № С3/16-Ц по договору кредитной линии от 26.06.2013 № С50/13, говорится на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Отметим, что земельная корпорация «Лидер» фигурирует и в деле «Татфондбанка» — недавно суд удовлетворил требование конкурсного управляющего ТФБ, Агентства по страхованию вкладов, к организации на сумму 663 млн рублей.