Имущество «Ривьеры» оценили почти в 0,9 млрд рублей

Рыночная стоимость имущества ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» оценили почти в 0,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчете оценщика, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным ООО «ОМ-Консалт», стоимость здания развлекательного комплекса площадью 33,7 тыс. кв. м составляет 609,9 млн рублей. Шесть земельных участков, принадлежащих ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера», оценивается в 277 млн рублей.

Также в стоимость оцененного имущества компании входит моноблочный компактор (168 тысяч рублей) и три картины Александра Лопаткина (общая цена составляет 265 тыс. рублей).

Ранее «Татфондбанк» предъявил требования к «Ривьере» более чем на 1 млрд рублей. Здание развлекательного комплекса оценивалось в 505,8 млн рублей. Дебиторская задолженность РК составляет 16,7 млн рублей, кредиторская — 1,6 млрд рублей.