В Пермском крае индекс производства вырос на 1,7%

За первое полугодие 2018 года в Пермском крае индекс производства вырос на 1,7%. Данные приводит Пермьстат.

По информации ведомства, с января по августа в регионе отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 1,1 трлн рублей. В том числе по добыче полезных ископаемых на 252,7 млрд рублей, обрабатывающим производствам — на 753,4 млрд рублей, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха — на 78,3 млрд рублей, водоснабжению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 19,1 млрд рублей.

Напомним, ранее индекс промышленного производства в Пермском крае за январь—май 2018 года увеличился на 2,8%.