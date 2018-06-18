Индекс промышленного производства в Пермском крае вырос на 2,8%
Индекс промышленного производства в Пермском крае за январь—май 2018 года увеличился на 2,8%. Данные публикует Перьмстат.
За этот период в регионе отгружено продукции, выполнено работ и услуг на сумму 673,9 млрд рублей, в том числе по добыче полезных ископаемых на 149,8 млрд рублей, обрабатывающим производствам — на 457,2 млрд рублей, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха — на 56,3 млрд рублей, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 10,5 млрд рублей.
В целом, индекс производства за январь—май 2018 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 102,8%.
Напомним, власти Башкирии потратят на развитие промышленности 593 миллиона рублей.
Справка
Индекс производства — показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Определяется путём отбора товаров-представителей, характеризуемых как важнейшие виды промышленной продукции.
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