Индекс промышленного производства в Пермском крае вырос на 2,8%

Индекс промышленного производства в Пермском крае за январь—май 2018 года увеличился на 2,8%. Данные публикует Перьмстат.

За этот период в регионе отгружено продукции, выполнено работ и услуг на сумму 673,9 млрд рублей, в том числе по добыче полезных ископаемых на 149,8 млрд рублей, обрабатывающим производствам — на 457,2 млрд рублей, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха — на 56,3 млрд рублей, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 10,5 млрд рублей.

В целом, индекс производства за январь—май 2018 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 102,8%.

Напомним, власти Башкирии потратят на развитие промышленности 593 миллиона рублей.