В Саратове с начала года на дорогах были сбиты 263 пешехода

В Саратове с начала года на дорогах города пострадали 263 пешехода. Данные приводит региональная пресс-служба ГИБДД.

В ведомстве добавили, что автолюбитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость, в случае необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов на проезжей части. Обгоны и выезды на встречную полосу недопустимы.

Стоит отметить, что с 18 по 20 сентября в Саратове пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». Автоинспекторы будут ловить водителей, не уступающих дорогу пешеходам.

Напомним, в Казани возросло количество наездов на детей на нерегулируемых пешеходных переходах. С начала года зарегистрировано около 140 дорожных аварий, в которых травмированы дети.