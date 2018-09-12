В Казани стали чаще сбивать детей

В Казани возросло количество наездов на детей на нерегулируемых пешеходных переходах. С начала года зарегистрировано около 140 дорожных аварий, в которых травмированы дети.



Количество наездов на нерегулируемых пешеходных переходах возросло на 8,2%, при этом количество наездов на детей на «зебре» выросло на 11,3%.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 116 из 137 ДТП с участием детей произошло по вине водителей автотранспорта. При этом в 25% случаев водители не уступили дорогу ребенку-пешеходу.

Напомним, накануне в Казани смертельное происшествие зафиксировали на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Ибрагимова. По предварительным данным МВД Татарстана, 69-летний пенсионер за рулем автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. От полученных травм девочка скончалась на месте. Позже умерла и ее 36-летняя мать.