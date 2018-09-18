Казанцы из автомобилей чаще всего покупают Kia Rio — «Автостат»

В январе-августе 2018 года казанцы из автомобилей чаще всего покупали Kia Rio — 1089 машин. Их доля на рынке составляет 6,8%.

Помимо Казани Kia Rio больше всех популярна в Москве (9274 шт.), Екатеринбурге (792 шт.), Нижнем Новгороде (756 шт), Ростове-на-Дону (638 шт.), Уфе (661 шт.) и Челябинске (580 шт.).



Всего же за восемь месяцев на российском рынке было продано 1,1 млн новых автомобилей, сообщает «Автостат». Лидерами по продажам в городах-миллионниках помимо Kia являются Lada Vesta и Lada Granta.

Ранее «Реальное время» писало, что на вторичном рынке Татарстана 11% автомобилей продают со скрученным пробегом.