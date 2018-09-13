На вторичном рынке Татарстана 11% автомобилей продают со скрученным пробегом

На вторичном рынке Республики Татарстан и Казани 11% автомобилей продается со скрученным пробегом. Об этом «Реальному времени» сообщили в Авто.ру.

При этом по России корректировка пробега применяется при продаже автомобилей довольно часто. На вторичном рынке страны как минимум каждый пятый автомобиль продается со скрученным пробегом.

Также отмечается, что в 2017 году в России было продано более 5 млн подержанных автомобилей.

Ранее «Реальное время» писало, что по итогам 6 месяцев 2018 года российский рынок подержанных автомобилей вырос на 2% и достиг 2,54 млн единиц.