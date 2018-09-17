Завод в Зеленодольске может засудить Роскачество из-за заявлений о кишечной палочке в твороге

«Зеленодольский молочный комбинат» (ЗМК) не исключил, что может обратиться в суд из-за заявлений Роскачества о кишечной палочке в твороге «Васькино счастье».



По мнению компании, причиной появления кишечной палочки стали неправильные условия доставки молочной продукции, следует из пресс-релиза компании.

После анализа протокола исследований ЗМК обнаружил, что при положенных 2-6 градусах тепла в контейнере с творогом было 8 градусов выше нуля. При этом точное время хранения продукции в соответствующих условиях не уточняется.

Ранее УФАС РТ признал виновными татарстанские заводы в искусственном занижении закупочных цен на молоко. В том числе обвинили «Зеленодольский молочный комбинат», «Алабуга Соте» и «Азбуку Сыра». Еще два завода — «Молочный комбинат «Эдельвейс» и «Арча» — в списке подозреваемых.