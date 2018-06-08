УФАС РТ признал виновными татарстанские молокозаводы в искусственном занижении цен

УФАС РТ признал виновными татарстанские заводы в искусственном занижении закупочных цен на молоко. В том числе обвинили: «Зеленодольский молочный комбинат», «Алабуга Соте» и «Азбуку Сыра». Еще два завода — «Молочный комбинат «Эдельвейс» и «Арча» — в списке подозреваемых.

В данный момент, участникам рынка только озвучили претензии. Они должны будут с ними ознакомиться и, в случае несогласия, возразить, передает «РБК-Татарстан».

Напомним, в феврале в Татарстане на молочных трейдеров завели антимонопольное дело из-за сговора при покупке сырья. УФАС сравнило цены с прошлогодними и выяснило, что в этом году закупочные цены на молоко снизились на девяти предприятиях на 3,48—6,9 рубля за килограмм.