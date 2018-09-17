АСВ потратит более 40 миллионов рублей на конкурсное производство в «Спурте»

Управляющий ПАО АКБ «Спурт» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) намерен потратить на конкурсное производство 40,6 млн рублей.



Как следует из сообщения АСВ, в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года на административно-хозяйственные расходы заложено 33,5 млн рублей, в том числе 17 млн рублей — на судебные издержки и расходы по арбитражным делам, а также нотариальные расходы. На бухгалтерское сопровождение предполагается выделить 6,3 млн. Расходы на содержание собственных и арендованных зданий составят 5,4 млн рублей.

При этом агентство планирует потратить 7 млн рублей на зарплату и компенсации работникам, в том числе 1,6 млн рублей — начисления на зарплату.

Ранее сообщалось, что в Следкоме по РТ возбудили новое дело в отношении бывшего предправления банка «Спурт» Евгении Даутовой. После предъявления обвинений в злоупотреблениях, растрате и фальсификации отчетности ее заподозрили еще и в мошенничестве с выводом активов банка в 2017 году. Детали расследования — в материале «Реального времени».