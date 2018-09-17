Бастрыкин снова хочет возбудить дело против казанской судьи

В Казани повторно рассмотрят представление главы Следкома РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Ново-Савиновского райсуда города Казани Марины Фирсовой.

Ранее Квалифколлегия судей Татарстана защитила судью, в действиях которой подчиненные Бастрыкина усматривали признаки посредничества во взятке. Однако позже отказ главе Следкома РФ был признан незаконным на уровне регионального, а в августе и Верховного суда РФ.

В результате представление главного следователя РФ по судье Фирсовой вернулось на новое рассмотрение ККС Татарстана. По данным «Реального времени», заседание намечено на 25 сентября.

Напомним, ранее республиканская квалифколлегия не дала добро на уголовное преследование судьи Вахитовского райсуда Казани Галины Андреяновой, но удовлетворила представление Бастрыкина, дав согласие на возбуждение дела против мировой судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной. Первое решение вступило в силу, второе оспаривается.