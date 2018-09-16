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Минобороны анонсировало крупные военные учения в России каждые пять лет

17:56, 16.09.2018
Минобороны анонсировало крупные военные учения в России каждые пять лет
Фото: mil.ru

Россия будет проводить масштабные военные учения, подобные маневрам «Восток-2018», каждые пять лет.

«Естественно, мы планировали эти учения, предполагаем их проводить дальше — каждые пять лет, — передает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, такие учения будут увязаны с десятилетней государственной программой вооружения.

Отметим, что на этой неделе в России прошли самые масштабные в новейшей истории России учения при участии 300 тыс. военнослужащих — «Восток-2018». Ранее немецкие СМИ сравнили «Восток-2018» с крупнейшими операциями Второй мировой войны.

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