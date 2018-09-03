Немецкие СМИ назвали учения «Восток-2018» сигналом всему миру

Немецкие СМИ заявили, что, проводя военные учения, в том числе «Восток-2018» совместно с Китаем и Монголией, Россия показывает НАТО свою военную мощь.

Как пишет немецкий Handelsblatt, по своему размаху маневры, которые пройдут в августе—сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке, сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны.

Издание предположило, что Россия и Китай кидают таким образом вызов всему миру. Кроме того, в статье говорится, что сотрудничество Москвы и Пекина — «страх Вашингтона», передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что Россия в начале сентября проведет военные учения в Средиземном море.