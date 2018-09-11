Минобороны РФ начало масштабные учения «Восток-2018» с участием 300 тысяч военных

Минобороны РФ начало самое масштабное в новейшей истории России учение — «Восток-2018». Оно пройдет с 11 по 17 сентября в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.

В учении примут участие 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

К российской армии присоединится воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее немецкие СМИ сравнили «Восток-2018» с крупнейшими операциями Второй мировой войны.