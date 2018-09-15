Курбан Бердыев: «Почему нет вариативности в атаках? Вам надо в Высшую школу тренеров идти»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу (1:0) казанского клуба в матче 7-го тура РПЛ над красноярским «Енисеем» и посоветовал журналисту идти в Высшую школу тренеров.

— Тяжелый матч. Игроки в разном функциональном состоянии подошли. Но дотерпели, через не могу. Нет игрового тонуса у многих игроков. Средняя линия практически отсутствовала в тренировочном процессе. Но впереди неделя есть, восстановимся, — цитирует Бердыева корреспондент «Реального времени».



— Сказалось ли раннее начало матча?

— Не думаю. Мы готовились к этому

— Не первую игру узко играют в атаке. Из-за этого ошибки в передачах? Почему нет вариативности в атаках?



— Вам надо в Высшую школу тренеров идти.

Следующий матч казанский «Рубин» проведет 22 сентября в Туле против местного «Арсенала». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.