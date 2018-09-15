В 18 районах Татарстана сократилось производство молока

По итогам января-августа 2018 года 18 районов Татарстана имеют минус по производству молока, если сравнивать с прошлым годом. Об этом на совещании объявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Всего за восемь месяцев было надоено 883 тыс. тонн, что на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал более внимательно отнестись к производству молока в районах, демонстрирующих отрицательную динамику. По его словам, животноводство – отрасль, где быстро ситуацию исправить невозможно, необходима системная работа, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Татарстан недополучил 3 миллиарда рублей на реализации молока.