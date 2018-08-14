Татарстан недополучил 3 миллиарда рублей на реализации молока

Татарстан за семь месяцев текущего года недополучил на реализации молока 3 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.



Также республика недополучила 3 млрд рублей при реализации зерна по сравнению с ценами 2016 года, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Эти 6 млрд рублей могли серьезно поддержать наши сельхозпредприятия оборотными средствами, может, обновлением технического потенциала», — пояснил Ахметов.

Ранее сообщалось, что урожай 2018 года в Татарстане будет зависеть от тактики уборочных работ.