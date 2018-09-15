В Татарстане насмерть сбили двух пешеходов

Накануне вечером в Татарстане произошло два ДТП, в результате которых погибли два пешехода.

Первая авария произошла в Казани. В 19.12 водитель автомобиля LADA Kalina 1997 года рождения совершил наезд на пешехода 1957 года рождения напротив дома №101 по улице Павлюхина. Отмечается, что человек переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, сообщили в МВД по РТ.

Другое ДТП произошло в Набережных Челнах напротив дома №111 по улице Машиностроительной. В 19.05 водитель КАМАЗа 1968 года рождения не пропустил пешехода 1992 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. В результате ДТП пешеход скончался по пути в больницу.

Напомним, что 11 сентября в Казани водитель автомобиля Mitsubishi сбил женщину и 10-летнюю девочку. От полученных травм последняя умерла на месте, чуть позднее скончалась ее мать.