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Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова освободили из-под ареста

00:34, 15.09.2018
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова освободили из-под ареста
Фото: ru.wikipedia.org / Vitaly Ragulin

Политик Сергей Удальцов покинул спецприемник после административного ареста за нарушение правил проведения массовых мероприятий.

«Я вышел, сейчас нахожусь в дороге из спецприемника домой. Все вышло спонтанно, достаточно неожиданно удовлетворили мою жалобу на продление ареста», передают «Ведомости» со ссылкой на Удальцова.

Отмечается, что Удальцов провел в спецприемнике 31 день, что на один день больше положенного. По словам политика, он будет требовать компенсацию.

Ранее Симоновский суд Москвы наложил на Удальцова административный надзор до 5 августа 2021 года. Ему в течение трех лет нельзя выезжать за пределы Москвы и Московской области и посещать массовые и политические мероприятия.

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