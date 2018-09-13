Координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову запретили три года посещать массовые мероприятия

Симоновский суд Москвы наложил на оппозиционера Сергея Удальцова административный надзор до 5 августа 2021 года. Иск об этом был подан МВД.

Так, Удальцову в течение трех лет нельзя выезжать за пределы Москвы и Московской области и посещать массовые и политические мероприятия. Также ему придется два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства, пишет «Интерфакс».

Напомним, что 14 августа Мещанский районный суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток. Он признан виновным по ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения массового мероприятия).