Набиуллина прокомментировала слухи о принудительной конвертации долларовых вкладов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о принудительной конвертации долларовых банковских вкладов. «Никаких мер принудительной конвертации мы не рассматриваем. Мы считаем, что эта мера может только подорвать доверие к финансовой системе», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 14 сентября.

Ранее появилась информация, что крупнейшие госбанки провели внутренние совещания, в ходе которых обсуждали механизмы конвертации долларовых вкладов в рублевые. Таким образом банки якобы собирались защитить себя от санкций США, которые могут осложнить их долларовые расчеты.

По словам Набиуллиной, ЦБ провел консультации с госбанками и никаких рисков для вкладчиков нет.