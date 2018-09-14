Набиуллина прокомментировала слухи о принудительной конвертации долларовых вкладов
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о принудительной конвертации долларовых банковских вкладов. «Никаких мер принудительной конвертации мы не рассматриваем. Мы считаем, что эта мера может только подорвать доверие к финансовой системе», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 14 сентября.
Ранее появилась информация, что крупнейшие госбанки провели внутренние совещания, в ходе которых обсуждали механизмы конвертации долларовых вкладов в рублевые. Таким образом банки якобы собирались защитить себя от санкций США, которые могут осложнить их долларовые расчеты.
По словам Набиуллиной, ЦБ провел консультации с госбанками и никаких рисков для вкладчиков нет.ЭкономикаБанки
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