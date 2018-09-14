«Ак Барс» и «Салават Юлаев» поспорили на чак-чак

Официальные аккаунты «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» устроили в Twitter переписку на татарском и башкирском языках.

Беседу начал казанский клуб, спросив о самочувствии соперника перед предстоящей встречей. «Салават Юлаев» написал про ожидание аншлага, на что представитель аккаунта «барсов» подколол уфимцев, напомнив, что сегодня в Уфу приезжает чемпион.

Итогом переписки стала договоренность сторон, что твиттер-аккаунт победителя сегодняшнего «Зеленого дерби» получит чак-чак. Соглашение действует до 18 октября 2018 года, до следующей встречи между этими командами.

Напомним, сегодня состоится первый матч «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом», именуемый «Зеленым дерби». Начало — в 17.00 мск.