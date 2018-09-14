Все билеты на суперматч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» проданы

Фото: Дмитрий Слезин

В пятницу, 14 сентября, уфимский «Салават Юлаев» на своем льду примет действующего обладателя Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс». За несколько часов до начала традиционного «Зеленого дерби» билетов, по информации официального сайта уфимской команды, не осталось. «Уфа-Арена» вмещает 8 070 зрителей.

С учетом советского первенства, когда казанский клуб еще назывался «СК имени Урицкого», между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» сыграно 194 игры. В 89 случаях победу праздновали уфимцы, 85 побед на счету татарстанского клуба, 20 ничьих при совокупной разнице шайб 594—572 в пользу «юлаевцев».

В текущем сезоне это первая встреча Уфы и Казани, всего их будет четыре. В прошлом чемпионате соперники поделили победы — уфимцы побеждали со счетом 1:0 и 4:2, а казанцы побеждали — 5:0 и 2:1.

