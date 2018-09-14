14 сентября в Уфе пройдет первое «Зеленое дерби»

14 сентября в «Уфа-Арене» пройдет первое «Зеленое дерби» в 11 чемпионате Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимает казанский «Ак Барс».

Нынешний сезон уфимцы начали удачно, одержав три победы в гостях («Динамо» — 3:2 ОТ, «Северсталь» — 5:4 ОТ, СКА — 4:1) и проиграв лишь однажды в Ярославле «Локомотиву» — 2:4. В первом домашнем матче уфимцы едва не упустили победу, ведя по ходу игры со счетом 4:1 против нижегородского «Торпедо» (4:3).

Казанский клуб предыдущую встречу проиграл в гостях у омского «Авангарда» — встреча завершилась в серии буллитов — 1:2.

Начало сегодняшней встречи на «Уфа-Арене» — в 17.00 мск.

