Песков опроверг возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублевые

В России не планируют вводить принудительную конвертацию долларовых вкладов в рублевые в случае введения санкции против российских банков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит RT.

Ранее глава правления ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме рассказал о плане по отказу от доллара.