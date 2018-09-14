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Песков опроверг возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублевые

15:34, 14.09.2018
Песков опроверг возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублевые
Фото: pixabay.com

В России не планируют вводить принудительную конвертацию долларовых вкладов в рублевые в случае введения санкции против российских банков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит RT.

Ранее глава правления ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме рассказал о плане по отказу от доллара.

ЭкономикаФинансы
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