Костин рассказал о плане по отказу от доллара
Глава правления ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме рассказал о плане по отказу от доллара.
Он заявил, что дедолларизация предполагает, в частности, ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль, передают «Известия».
Кроме того, крупные российские предприятия будут перерегистрированы в России. Предполагается, что это облегчит выполнение дальнейших задач.
Ранее Костин рассказал, что даже если будут введены новые американские санкции, то поддержка властей позволит защитить интересы вкладчиков.ЭкономикаБанки
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