Костин рассказал о плане по отказу от доллара

Глава правления ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме рассказал о плане по отказу от доллара.

Он заявил, что дедолларизация предполагает, в частности, ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль, передают «Известия».

Кроме того, крупные российские предприятия будут перерегистрированы в России. Предполагается, что это облегчит выполнение дальнейших задач.

Ранее Костин рассказал, что даже если будут введены новые американские санкции, то поддержка властей позволит защитить интересы вкладчиков.