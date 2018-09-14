ЦИК отменил результаты выборов на 12 избирательных участках России

ЦИК РФ отменил итоги выборов, прошедших в единый день голосования 9 сентября, на 12 избирательных участках.

«У нас сегодня отменены итоги выборов на 12 участках», — цитирует ТАСС заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева.



Ранее в Ульяновской области отменили итоги выборов на двух участках.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова 10 сентября сообщала, что окончательные итоги голосования подведут 14 сентября.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны прошли более 4,7 тыс. выборов разных уровней. В списках избирателей значились около 65 млн человек.

