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ЦИК отменил результаты выборов на 12 избирательных участках России

11:59, 14.09.2018
ЦИК отменил результаты выборов на 12 избирательных участках России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ЦИК РФ отменил итоги выборов, прошедших в единый день голосования 9 сентября, на 12 избирательных участках.

«У нас сегодня отменены итоги выборов на 12 участках», — цитирует ТАСС заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева.

Ранее в Ульяновской области отменили итоги выборов на двух участках.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова 10 сентября сообщала, что окончательные итоги голосования подведут 14 сентября.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны прошли более 4,7 тыс. выборов разных уровней. В списках избирателей значились около 65 млн человек.

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