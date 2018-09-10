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ЦИК РФ подведет окончательные итоги единого дня голосования 14 сентября

12:17, 10.09.2018
ЦИК РФ подведет окончательные итоги единого дня голосования 14 сентября
Фото: kremlin.ru

Центризбирком России планирует подвести итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования, в пятницу, 14 сентября.

«Мы планируем подвести общие итоги на заседании в пятницу, 14 сентября, предварительно, в 11 часов утра» — рассказала на брифинге председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

До этого времени она попросила региональные избиркомы рассмотреть все поступившие жалобы.

При этом она отметила, что количества жалоб на избирательные комиссии сократилось в три раза.

Ранее Памфилова рекомендовала провести второй тур в четырех регионах, где накануне не были выбраны губернаторы, в один день — 23 сентября.

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