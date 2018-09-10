ЦИК РФ подведет окончательные итоги единого дня голосования 14 сентября

Центризбирком России планирует подвести итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования, в пятницу, 14 сентября.

«Мы планируем подвести общие итоги на заседании в пятницу, 14 сентября, предварительно, в 11 часов утра» — рассказала на брифинге председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.



До этого времени она попросила региональные избиркомы рассмотреть все поступившие жалобы.



При этом она отметила, что количества жалоб на избирательные комиссии сократилось в три раза.

Ранее Памфилова рекомендовала провести второй тур в четырех регионах, где накануне не были выбраны губернаторы, в один день — 23 сентября.