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В Ульяновской области отменены итоги выборов на двух участках

12:22, 10.09.2018
В Ульяновской области отменены итоги выборов на двух участках
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Ульяновской области на двух избирательных участках отменены итоги выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге по итогам единого дня голосования.

Стоит отметить, что после обработки 99,9% итоговых протоколов КПРФ лидирует на выборах в Заксобрание Ульяновской области. Партия получила 44,71% голосов. Далее следует «Единая Россия» с 19,87% голосов.

Напомним, ранее Александр Хинштейн стал депутатом Госдумы от Самарской области.

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