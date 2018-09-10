В Ульяновской области отменены итоги выборов на двух участках

В Ульяновской области на двух избирательных участках отменены итоги выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге по итогам единого дня голосования.

Стоит отметить, что после обработки 99,9% итоговых протоколов КПРФ лидирует на выборах в Заксобрание Ульяновской области. Партия получила 44,71% голосов. Далее следует «Единая Россия» с 19,87% голосов.

Напомним, ранее Александр Хинштейн стал депутатом Госдумы от Самарской области.