На пиратских сайтах за 2018 год появились почти 90% премьер российского кинопроката

Почти каждый фильм, вышедший в российском кинопрокате с начала 2018 года появился и на пиратских сайтах.



Количество опубликованных в интернете пиратских копий уже перевалило за отметку 280. То есть почти каждая из 320 лент, вышедших в январе—августе в российский кинопрокат, была скопирована пиратами и выложена в сеть, передает РБК со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Отмечается, что рынок интернет-пиратства в России по итогам 2017 года вырос на 21% по сравнению с предыдущим и составил $85 млн. Число краж контента с экранов кинотеатров в 2017 году выросло более чем в шесть раз — с 33 до 211 «экранок» (снятых на видео копий фильмов).

МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда кино.

