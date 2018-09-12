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МВД возбудило уголовные дела из-за хищения не менее 10 млн рублей из Фонда кино — СМИ

12:55, 12.09.2018
МВД возбудило уголовные дела из-за хищения не менее 10 млн рублей из Фонда кино — СМИ
Фото: pxhere.com

МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда кино.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, речь идет о сумме не менее 10 млн рублей. Эти деньги были выделены на съемки фильма «Суперпапа» и мультфильма «Боб».

Дела возбуждены 31 августа. В сентябре их передали для дальнейшего расследования в следственную часть следственного управления УВД по Западному административному округу столичного главка полиции.

Ранее Минкульт РФ определил фильмы, которые получат субсидии в 2018 году.

Происшествия
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