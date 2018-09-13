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Евгений Трефилов: «В новый хоккей с навалами — так не играть. Но как двигаются, пацаны классные»

22:15, 13.09.2018

Прославленный тренер по гандболу Евгений Трефилов поделился мыслями об игре уфимского «Салавата Юлаева».

«Меня вчера приятно удивила команда «Салавата Юлаева», на матче которой я был — сыграла два периода в старый хоккей, потом мы ушли, они, по-моему, начали играть в новый хоккей и получили сразу трешку, чуть-чуть не проиграли. А перед этим были более приятные движения, выход на шайбу, движение какое-то было. Не то что навалом кинули по бортику и полетели, так не играют, надо вернуться к старой системе. Приятно видеть комбинации.

Вот защитник Семенов. Ему 37 лет? Пусть их оставит себе, подвижности нет. А там есть ребята, 190 или 192 сантиметра, программку там полистал, но как двигаются, пацаны классные», — приводит слова Трефилова «Чемпионат».

СпортХоккей Башкортостан
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