Евгений Трефилов: «В новый хоккей с навалами — так не играть. Но как двигаются, пацаны классные»

Прославленный тренер по гандболу Евгений Трефилов поделился мыслями об игре уфимского «Салавата Юлаева».



«Меня вчера приятно удивила команда «Салавата Юлаева», на матче которой я был — сыграла два периода в старый хоккей, потом мы ушли, они, по-моему, начали играть в новый хоккей и получили сразу трешку, чуть-чуть не проиграли. А перед этим были более приятные движения, выход на шайбу, движение какое-то было. Не то что навалом кинули по бортику и полетели, так не играют, надо вернуться к старой системе. Приятно видеть комбинации.



Вот защитник Семенов. Ему 37 лет? Пусть их оставит себе, подвижности нет. А там есть ребята, 190 или 192 сантиметра, программку там полистал, но как двигаются, пацаны классные», — приводит слова Трефилова «Чемпионат».