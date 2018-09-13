Титов о лондонском списке: «Девять человек имеют возможность вернуться, уже все вопросы решены»

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что до конца 2018 года в Россию могут вернуться девять бизнесменов из лондонского списка.

«Я надеюсь, что до конца этого года, по крайней мере, те девять человек, чьи проблемы уже решены, вернутся. Надеюсь, что мы доведем эту цифру до десяти-пятнадцати человек», — рассказал Титов RT.



По его словам, на сегодняшний день в Россию вернулись пять бизнесменов из списка. Всего в нем значится 41 человек.

«Мы помогаем не всем, сейчас одного за другим пропускаем их через специальную общественную экспертизу», — уточнил Титов.

Ранее полиция прекратила уголовное преследование в отношении бизнесмена Андрея Каковкина, вернувшегося в Россию из-за рубежа.