Полиция закрыла уголовное дело против вернувшегося в РФ бизнесмена из «списка Титова»

Полиция прекратила уголовное преследование в отношении бизнесмена из «списка Титова» Андрея Каковкина, вернувшегося в Россию из-за рубежа.

«Следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование учредителя и директора ООО «Торговый дом «Гриф» Андрея Каковкина. Он стал первым фигурантом так называемого лондонского списка Бориса Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию (в феврале 2018 года)», — цитирует ТАСС пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Напомним, в феврале Борис Титов передал в администрацию президента список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия за рубежом, но хотели бы вернуться на родину. Путин в свою очередь поручил силовым ведомствам выработать согласованные решения по фигурантам списка.

Генпрокуратура РФ изучила уголовные дела бизнесменов из «списка Титова» и пришла к выводу, что некоторые дела не подлежат пересмотру.