Власти Казани решили вывести Центральный стадион из подчинения ДЮСШ «Ак Буре»

Власти Казани решили провести реорганизацию ДЮСШ «Ак Буре» путем выведения из нее Центрального стадиона. Об этом сказано в опубликованном сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

При этом комитету физической культуры и спорта исполкома города необходимо сократить численность работников, а также представить кандидатуру на должность директора Центрального стадиона, говорится в материалах мэрии.



Реорганизацию следует провести до 1 декабря 2018 года. Контроль за исполнением постановления возложен на начальника управления культуры Азата Абзалова.

Напомним, что в прошлом году на реконструкцию Центрального стадиона в Казани выделили 89 млн рублей.