Новости общества

13:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Казани решили вывести Центральный стадион из подчинения ДЮСШ «Ак Буре»

11:29, 13.09.2018
Власти Казани решили вывести Центральный стадион из подчинения ДЮСШ «Ак Буре»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти Казани решили провести реорганизацию ДЮСШ «Ак Буре» путем выведения из нее Центрального стадиона. Об этом сказано в опубликованном сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

При этом комитету физической культуры и спорта исполкома города необходимо сократить численность работников, а также представить кандидатуру на должность директора Центрального стадиона, говорится в материалах мэрии.

Реорганизацию следует провести до 1 декабря 2018 года. Контроль за исполнением постановления возложен на начальника управления культуры Азата Абзалова.

Напомним, что в прошлом году на реконструкцию Центрального стадиона в Казани выделили 89 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты